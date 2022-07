Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Polizei schnappt jugendliche Schuleinbrecher

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (10. Juli, 2:40 Uhr) erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Einbruch in die Grundschule auf der Humboldtstraße: Ein Zeuge war mit seinem Hund Gassi gegangen und hatte am Schulgebäude eine Scheibe klirren gehört. Etwa eine Minute später waren zwei zivile Streifenwagenbesatzungen vor Ort und konnten zwei verdächtige Personen festhalten, von denen eine erst nach kurzer Flucht gestellt werden konnte. Es handelte sich um zwei 12 und 14 Jahre alte Jungen, die offensichtlich mit einem abgebrochenen Ast eine Glasscheibe der Schule eingeschlagen hatten. Beide Jugendlichen hatten sich mit Handschuhen ausgerüstet, waren jedoch noch nicht ins Innere der Schule gelangt. Ein Schreiner übernahm die Sicherung der beschädigten Scheibe. Die Ordnungshüter brachten die Jungen zur Wache Hamborn, wo sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Gegen den schon strafmündigen 14-Jährigen legten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Einbruchversuchs vor.

