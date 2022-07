Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: E-Scooterfahrer stößt mit Auto zusammen

Duisburg (ots)

Ein E-Scooterfahrer (22) ist am Dienstagmorgen (12. Juli, 8 Uhr) im Einmündungsbereich Biesenstraße/Lindnerstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Die Fahrerin (50) wollte mit ihrem VW Golf nach rechts in die Lindnerstraße abbiegen, als sie plötzlich den 22-Jährigen, der verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs war, erfasste. Durch den Aufprall schleuderte er auf das Auto und stürzte zu Boden. Ein Krankenwagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

