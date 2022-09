Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugin beobachtet Unfallflucht und informiert die Polizei

Recklinghausen (ots)

Eine Zeugin meldete sich heute Morgen gegen 9.30 Uhr bei der Polizei und machte Angaben zu einer Unfallflucht, die sich auf der Gerther Straße ereignet hatte.

Die 21-jährige Bochumerin beobachtete einen bis dahin unbekannten Autofahrer, der plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, über eine Grünfläche fuhr und gegen ein geparktes Auto stieß. Der Fahrer stieg aus, sah sich augenscheinlich den Schaden an und fuhr in Richtung B235 davon. Er hinterließ sowohl einen Flurschaden, als auch einen Sachschaden am geparkten Fahrzeug.

Aufgrund der Angaben der Zeugin konnte der beschädigte Wagen auf einem Gelände an der Dortmunder Straße angetroffen werden. Als Fahrer identifizierten die Beamten einen 80-jährigen Bochumer. Einen Verdacht auf körperliche- und geistige Mängel konnten die Beamten nicht in Gänze ausräumen, sodass der Führerschein zunächst beschlagnahmt und dem Bochumer die Weiterfahrt untersagt wurde. Da er sich nicht einsichtig zeigte und eine Weiterfahrt nicht ausgeschlossen werden konnte, beschlagnahmten die Beamten zunächst auch die Schlüssel seines Autos. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

