POL-RE: Recklinghausen/Marl/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen

Drei bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster einer Lagerhalle auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang. Sie entwendeten diverse Bohrmaschinen und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Einbruch fand vergangene Nacht statt, gegen 1 Uhr. Die Lagerhalle liegt an der Richardstraße. Die Einbrecher werden auf etwa 20-30 Jahre alt, schlank, mit Cappy und Mund-Schutz-Maske beschrieben. Es liegen Videoaufzeichnungen vor.

Unbekannte Täter verschafften sich an der Karlstraße gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei. Sie hebelten eine Schiebetür auf. Aufgrund der Alarmauslösung wurde die Polizei informiert. Weder vor Ort, noch im Umfeld konnten die Beamten Verdächtige antreffen. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Tat ereignete sich in der Nach zu heute um 3 Uhr.

Bottrop

Am Schleitkamp hebelten Unbekannte, zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag, die Terrassentür eines Hauses auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten Behältnisse und Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Marl

Vergangenen Nacht nahm die Polizei zwei Einbrecher fest, die sich zuvor gewaltsam Zugang zu einem Imbiss an der Victoriastraße verschafft hatten. Sie schoben ein Rolltor hoch und schlugen dann eine Fensterscheibe ein. Zeugen, die gegen 1.30 Uhr auf den Lärm aufmerksam wurden, informierten die Polizei. Die Beamten trafen die beiden Männer (22, 24) aus Essen schlafend in der Küche an. Sie wurden mit zur Wache genommen. Nun erwartet sie ein Strafverfahren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

