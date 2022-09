Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem E-Scooter

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Montag (26.09.22) wurde gegen 09:40 Uhr in der Grünstadter Bahnhofstraße der 31 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Damit konfrontiert, räumte er ein am Wochenende mehrere Joints konsumiert zu haben. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Außerdem wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell