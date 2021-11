Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verkehrskontrollen in Klein-Linden+Feuerlöscher enleert+Ohne Führerschein unterwegs+Unter Einfluss von Drogen gefahren+Kennzeichendiebstahl+Unälle und Unfallfluchten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gießen (ots)

Gießen: Verkehrskontrolle bringt Mängel bei der Ladungssicherung zu tage

Am Mittwoch (17. November) nahmen der Regionale Verkehrsdienst Gießen, die Bereitschaftspolizei Lich und Mitarbeiter des Serviceteams Gefahrgut der Stadt Gießen Fahrzeuge in Kleinlinden unter die Lupe. Am Parkplatz an der Ecke Lahnstraße/Am Sportfeld stoppten die Verkehrsexperten 35 Fahrzeuge, davon 30 Transporter sowie fünf PKW. Acht Fahrzeugführer verstießen gegen die Ladungssicherung, zwei gegen die Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeit) und zwei gegen abfallrechtliche Bestimmungen. Darüber hinaus waren fünf Fahrer nicht angeschnallt und einer war ohne Führerschein unterwegs.

Bei einem Transporter-Fahrer bestand der Verdacht, dass er einer gewerblichen Tätigkeit nachgeht. Er hatte auf seinem Fahrzeug Schrott geladen und konnte keine abfallrechtliche Genehmigung vorlegen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Auf einem Transporter befanden sich zwei Waschmaschinen und ungesicherter Metallschrott. Weiterhin funktionierte der Fahrtenschreiber nicht. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren u. a. wegen der unzureichenden Ladungssicherung und der Verstöße gegen die Sozialvorschriften sowie aus dem Abfallrecht ein.

Der Fahrer eines Transporter-Gespanns konnte nur einen Führerschein der Klasse B vorlegen. Diese berechtigt jedoch nur das Führen von Kraftfahrzeugen bis 3,5 Tonnen oder eines Gespannes mit einer Gesamtmasse von bis zu 3500 kg. Der Klein-LKW alleine hatte allerdings schon ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, so dass dieser mit dem Anhänger deutlich viel zu schwer war. Die Experten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Glücklicherweise hatte der Beifahrer die erforderliche Fahrerlaubnis, so dass die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

(In der digitalen Pressemappe befinden sich zwei Bilder der Kontrolle)

Gießen: Feuerlöscher im Parkhaus entleert

In einem Parkhaus in der Westanlage entleerten unbekannte zwei Feuerlöscher. Der Vorfall wurde am Mittwoch gegen 19.10 Uhr entdeckt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat dort am Mittwoch verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ohne Führerschein unterwegs

Mittwochabend (17.November) gegen 19.50 Uhr kontrollierten Polizisten einen 23-jährigen Mann in der Rodheimer Straße/Schlachthofstraße. Der Mann war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Gießen: Unter Einfluss von Drogen gefahren

Die Blutentnahme bei einem 19-Jährigen war die Folge nach einer Drogenfahrt in der Westanlage. Polizisten stoppten den Fahrer am Mittwoch (17.November) gegen 21.00 Uhr. Nachdem der Drogentest bei dem Mann positiv auf THC reagierte, nahmen ihn die Beamten mit zur Wache.

Gießen: Beide Kennzeichen weg

In der Troppauer Straße entwendete ein Unbekannter zwischen Sonntag und Dienstag die beiden Kennzeichen ,,GI-GD 371'' eines blauen Golfs. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641/7006-3755.

Lollar: In Restaurant eingebrochen

Zwischen 23:00 Uhr am Montag und 10:00 Uhr am Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Pizzeria in der Marburger Straße. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten eine Kasse und einen Käsehobel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641 7006 3755.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Freitag (05.November) 10.00 Uhr und Dienstag (16.November) 09.00 Uhr die Landstraße 3481 von Wetterfeld nach Laubach. Vermutlich kam der Unbekannte dabei von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Straßenbeleuchtungsmast. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Staufenberg: Außenspiegel touchiert

Am Mittwoch (17.November) gegen 08.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Hauptstraße in Treis a. d. Lumda in Richtung Allendorf. Offenbar hielt der Unbekannte beim Vorbeifahren nicht genügend Abstand und touchierte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Renault. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 60-jährigen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Unfallflucht in der Pfingstweide

4.000 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht von Mittwoch (17.November) gegen 13.05 Uhr. Ein zunächst Unbekannter befuhr die Straße "Pfingstweide" in Richtung Rothweg und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Zuge von Fahundungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Es handelt sich um einen 53-jährigen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,15 Promille und im Fahrzeug wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der 53-Jährige mit zur Wache genommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Grünberg: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 26-jähriger Mann in einem Renault, ein 65-jähriger Skoda-Fahrer und ein 66-jähriger Mann in einem LKW befuhren am Mittwoch (17.November) gegen 08.00 Uhr die linke Fahrspur der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Als der Renault-Fahrer und der 65-Jährige verkehrsbedingt bremsten, bemerkte der LKW-Fahrer offenbar den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf den Renault geschoben. Drei Mitfahrer des 65-Jährigen verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 23.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell