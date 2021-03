Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Nach Drogenkonsum-Bundespolizei stellt mutmaßliche Hehler-Ware und Messer sicher-

Hamburg (ots)

Am 18.03.2021 gegen 00.05 Uhr rauchte ein Mann (m.37) offensichtlich eine Crack-Pfeife an den Schließfachanlagen im Hauptbahnhof und geriet durch seinen Drogenkonsum in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei.

Nach entsprechender Ansprache durchsuchten die Polizeibeamten die Bekleidung und mitgeführten Taschen; folgende Gegenstände wurden aufgefunden und sichergestellt:

Ein gestohlenes Laptop; zwei Handy`s, ein Tablet, eine Armbanduhr, eine EC-Karte einer anderen Person, sowie zwei Messer (1x Wurfmesser, 1x Einhandmesser).

Gegen den marokkanischen Staatsangehörigen wurden entsprechende Strafanzeigen (Verdacht auf Hehlerei, Verdacht auf Unterschlagung, Verstoß Betäubungsmittelgesetz, Verstoß Waffengesetz) gefertigt.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden.

