POL-RE: Dorsten: Ein schwer Verletzter, drei beteiligte Autos

Recklinghausen (ots) - Zwei unbekannte Männer verletzten am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, einen 25-Jährigen aus Münster in der Unterführung am Berliner Platz. Anschließend entwendete einer der beiden Männer das Smartphone des 25-Jährigen. Anschließend flüchteten sie. Die Männer hatten den Münsteraner zunächst angesprochen, anschließend schlugen sie auf ihn ein. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein ...

