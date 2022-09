Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Von einer Baustelle an der Dülmener Straße entwendeten Unbekannte zwischen dem 14.09-20.09.2022 eine Rüttelplatte und wenige Tage später einen Radlader mit Schaufel (23.09.-26.09.2022). Bislang liegen keine näheren Täterhinweise vor.

In der Zeit von Montagnachmittag und heute Morgen brachen Unbekannte zwei Container an der Feldmarkstraße auf. Um auf das Gelände zu gelangen durchtrennten sie einen Maschendrahtzaun. Gestohlen haben sie nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Sie entkamen unerkannt.

Haltern am See

Unbekannte Täter entwendeten von einem Firmengelände an der Münsterstraße einen Frontlader (Bagger). Hierzu hebelten sie zuvor ein Stahltor zum Gelände auf. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstagmittag bis Montagmittag.

Recklinghausen

Ein Zeuge meldete sich gegen 21.30 Uhr bei der Leistelle der Polizei und macht Angaben zu einem Einbruch in ein Gebäude an der Maria-von-Linden-Straße. Zwei unbekannte Täter waren in das Werkstattgebäude eingebrochen, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die herannahende Polizei schreckte sie vermutlich auf, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Sie rannte in Richtung Wald, konnten aber auch unter Zuhilfenahme eines Hubschraubers nicht mehr gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Herten

Zwischen Montagnachmittag und heute Morgen entwendeten Unbekannte einen grauen Hyundai Kona mit GE(lsenkirchener) Kennzeichen von der Ewaldstraße. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

