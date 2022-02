Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 09.35 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrer auf der L1026 von Richtung Gospiteroda kommend und wollte in Richtung Emleben abbiegen. Eine 83 Jahre alte Fahrerin eines VW fuhr von Richtung Emleben in Richtung Schönau vor dem Walde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden PKWs. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. (jd)

