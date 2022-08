Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch - Verkehrsunfall

Ein 26-jähriger Mazdafahrer befuhr am Freitag gegen 19:44 Uhr die BAB 96 in Fahrtrichtung Lindau. Aufgrund den Witterungsbedingungen (starker Regen) nicht angepasster Geschwindigkeit kommt er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich im dortigen Grünstreifen und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich schwerverletzt aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde zur weiteren Behandlung in die OSK Wangen verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 6000 Euro.

Leutkirch - Streitigkeiten münden in Körperverletzung

Weil ihm die Kinder der Nachbarn immer zu laut sind wurde ein 38-jähriger am Freitag gegen 18:45 Uhr in der Sudetenstraße zunächst handgreiflich gegenüber den Kindern. Nachdem er ein Kind geschlagen hatte und ein weiteres Kind bedroht hatte, intervenierte der 39-jährige Vater der 12 und 14 Jahre alten Kinder, der daraufhin vom Tatverdächtigen mit einem Messer leicht am linken Oberarm verletzt wurde. Den Anweisungen der eintreffenden Polizeibeamten leistete er in der Folge keine Beachtung, so dass Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden musste, nachdem er sich auf die Beamten zubewegte. Das Pfefferspray zeigte Wirkung, so dass der Tatverdächtige ohne Widerstand in Gewahrsam genommen werden konnte. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

