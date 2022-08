Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Hagnau am Bodensee

Radfahrerin und Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einer Kollision zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einer Fußgängerin am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Hansjakobstraße wurde die 51-jährige Zweiradfahrerin schwer und die 79 Jahre alte Passantin leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die Radfahrerin die Fußgängerin aus noch ungeklärten Gründen offenbar übersehen und stieß mit dieser zusammen. Sowohl die 79-Jährige, als auch die Pedelec-Fahrerin, die keinen Helm trug, stürzten. Ein Rettungsdienst brachte die Frauen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagabend in der Meisterhofener Straße einen stark alkoholisierten Radfahrer und einen Autofahrer mit Anzeichen auf eine Beeinflussung mit Betäubungsmittel gestoppt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von etwa 2 Promille, weshalb er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Auch wenn der 27 Jahre alte Autofahrer, bei dem die Polizisten Anzeichen für eine Beeinflussung mit Betäubungsmittel festgestellt hatten, einen Drogenvortest verweigerte, musste er die Beamten aufgrund der Feststellungen ebenfalls zu einer Blutentnahme begleiten. Sollte das Untersuchungsergebnis positiv auf Betäubungsmittel verlaufen, erwarten ihn ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld.

Friedrichshafen

Katalysatoren-Diebstahl

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch den Katalysator eines Toyota ausgebaut, der auf einem schlecht einsehbaren Parkplatz in der Gangolfstraße geparkt war. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls und der Beschädigung des Fahrzeugs aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben unter Tel. 07545/1700 um sachdienliche Hinweise.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrug scheitert bei Geldübergabe

Unzählige zwischenzeitlich hinreichend bekannte sogenannte "Schockanrufe" gingen am Donnerstag bei Bürgern im Bodenseekreis ein. Während bei der Polizei bislang kein für die Täter geglückter Versuch bekannt wurde, ist ein "Schockanruf" bei einem 87-Järigen nur knapp gescheitert. Der Senior hatte sich bereits mit einem fünfstelligen Euro-Betrag auf einen Parkplatz begeben, um das Geld einem vermeintlichen Notar zu übergeben. Zuvor spielten die Täter dem 87-Jährigen telefonisch vor, dass dessen Sohn angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person verstorben und zwei weitere schwer verletzt worden seien. Nun wäre eine Kaution fällig, um eine Gefängnisstrafe zu umgehen. Bei der Geldübergabe wurde der Senior jedoch glücklicherweise stutzig und fuhr mit seinem Bargeld wieder davon. Als Angehörige von dem Sachverhalt erfuhren, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei. Die Täter versuchten ihr Glück weiter, indem sie später über 80 mal versuchten, den Mann erneut telefonisch zu erreichen. Die Polizei warnt weiterhin eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche und der perfiden Vorgehensweise der Täter. Angehörige werden darum gebeten, insbesondere ihre älteren Mitbürger über diese Betrugsmasche hinreichend zu informieren und zu sensibilisieren.

Überlingen

Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Aufgrund von Unachtsamkeit musste ein 82-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 9 Uhr auf der B 31 neu zwischen Andelshofen und Überlingen-Nord eine Vollbremsung einleiten, um bei stockendem Verkehr nicht auf das vorausfahrende Fahrzeug aufzufahren. Der 82-Jährige geriet hierbei mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mit seinem Fahrzeug. Ein Rettungsdienst brachte den Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Mit im Einsatz befand sich aufgrund der Erstmeldung neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr.

Kressbronn am Bodensee

Altarkreuz nach Zeugenhinweisen wieder zurück

Im Nachgang zum Diebstahl eines Altarkreuzes aus einer Kapelle in der Straße "Schleinsee" gingen bei der Polizei mehrere Hinweise auf einen 68-jährigen Mann ein, der mit dem Kreuz gesehen wurde. Das Kreuz selbst wurde von weiteren Zeugen im Bereich eines Bauernhofes aufgefunden, wo es der 68-Jährige offenbar abgelegt hatte, und den Beamten übergeben. Zwischenzeitlich ist dieses wieder im Besitz der Eigentümer. Den 68-Jährigen erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Unsere Meldung von 15.08.2022:

Kressbronn am Bodensee

Unbekannte entwenden Altarkreuz

Ein vergoldetes Altarkreuz haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, aus einer Kapelle in der Straße "Schleinsee" entwendet. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

