Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrer eines Kleinbusses flüchtet nach Unfall

Um Hinweise bittet die Polizei nach einem Verkehrsunfall, zu dem es am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der B 467 gekommen ist. Ein 21 Jahre alter Seat-Lenker musste auf seiner Fahrt von Ravensburg in Richtung Tettnang an der Ampelanlage auf Höhe von Obereschach halten. Nach dem Anfahren wechselte der 21-Jährige mit seinem Auto von der linken auf die rechte Fahrspur und merkte zu spät, dass der Kleinbus vor ihm stark abbremste. Er fuhr leicht auf den blauen Bus der Marke Peugeot oder Citroen auf, der eine Ravensburger Zulassung gehabt haben soll. Während der Seat-Fahrer nach dem Unfall anhielt, fuhr der Lenker des blauen Busses in Richtung Tettnang weiter. Der Bus dürfte an der Stoßstange beschädigt sein. Das Polizeirevier Ravensburg bittet den Fahrer des Fahrzeugs, oder Personen, die Hinweise auf diesen geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen ist ein Einbrecher in eine Wohnung in der Tannenbergstraße eingestiegen. Der Täter brach den Schließzylinder an der Eingangstüre der Wohnung im zweiten Stock auf und verschaffte sich Zutritt über die Tür. Ob letztlich etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden an der Tür ist, klärt nun das Polizeirevier Ravensburg. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Ravensburg

Bedrohung mit Messer in Spielothek

Mit einem langen Küchenmesser hat ein 34-Jähriger am Donnerstagmorgen in einer Spielothek in der Innenstadt mehrere Personen bedroht. Der 34-Jährige zückte in dem Etablissement die Waffe und hielt sie sowohl einem unbekannten Begleiter von ihm, wie auch einem 22-Jährigen vor. Nachdem er kurz darauf die Spielothek zusammen mit seinem Begleiter verlassen hatte, kam er allein zurück und drohte dem 22-Jährigen abermals unter Vorhalt des Messers mit dem Tod. Der stark Alkoholisierte zeigte sich der gerufenen Polizei gegenüber uneinsichtig und beleidigte die Beamten. Er wurde letztlich von den Polizisten mitgenommen und in eine Arrestzelle gebracht. Das Küchenmesser, das der 34-Jährige noch vor dem Eintreffen der Polizei in der Spielothek versteckt hatte, wurde von den Beamten gefunden und sichergestellt.

Schlier

Unfall unter Alkoholeinwirkung verursacht

Im Verdacht, betrunken einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, steht ein 31 Jahre alter Autofahrer, der am Donnerstag kurz vor 21 Uhr im Lauratal mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammengestoßen ist. Der Peugeot-Lenker streifte auf seiner Fahrt nach Schlier den Außenspiegel eines entgegenkommenden Citroen, dessen 29 Jahre alter Lenker nach Weingarten unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden an den beiden Spiegeln. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei bei dem 31-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest, der einen Wert von einem Promille ergab, bestätigte den Verdacht. Der Peugeot-Lenker musste die Beamten zu einer Blutabgabe in ein Klinikum begleiten. Sollte auch das Untersuchungsergebnis eine zu hohe Alkoholkonzentration bestätigen, hat er mit einer Anzeige wegen des Unfallverursachens unter Alkoholeinfluss zu rechnen.

Weingarten

Unseriöse Spendensammler unterwegs

Falsche Spendensammler waren wohl am Donnerstag im Stadtgebiet Weingarten am Werk. Die drei jungen Männer im geschätzten Alter zwischen 20 und 30 Jahren sprachen Passanten an, baten um caritative Spenden und ließen die "Spender" auf einer Liste unter Angabe der Postleitzahl und des Spendenbetrags unterschreiben. Der Vollzugsdienst der Stadt Weingarten wurde auf die Männer aufmerksam. Als die Bettler bemerkten, dass sie ins Visier der Ordnungshüter geraten waren, zerrissen sie ihre Liste und flüchteten in einem Pkw mit rumänischer Zulassung. Die Polizei warnt an dieser Stelle vor unseriösen vermeintlichen Spendensammlern. Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen. Weitere Tipps im Umgang mit Geldspenden und wie Sie sich gegen Betrüger schützen können, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/richtig-spenden/

Aulendorf

Diebe steigen in Wohnhaus ein

Bargeld hat ein Einbrecher im Laufe des Donnerstags aus einem Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße gestohlen. Der Einbrecher brach den Schließzylinder der Eingangstüre auf und gelangte ins Haus. Er durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen und stahl einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen, sachdienliche Hinweise können unter Tel. 07524/4043-0 gemeldet werden.

Aitrach

Verkehrsunfall bei Untermuken

Einen Schutzengel hatten ein 34 Jahre alter Autofahrer und sein 2 Jahre alter Sohn, die am Donnerstag gegen 14.30 Uhr verunfallt sind. Der 34-Jährige kam mit seinem Toyota von der L 2009, die er aus Richtung Lautrach befuhr, kurz vor der Einmündung zur L 260 in einer Kurve von der Straße ab. Er touchierte einen Baum an Straßenrand und wurde mit seinem Pkw über eine Wiese geschleudert. Während das Kind gänzlich unverletzt blieb, erlitt auch der Fahrer nur leichte Verletzungen. Am Toyota entstand indes wirtschaftlicher Totalschaden. Die Insassen wurden nach dem Unfall vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der verunfallte Wagen wurde abgeschleppt.

Wangen

Verletzt nach Auffahrunfall

Verletzungen hat eine 69 Jahre alte Autofahrerin erlitten, die am Donnerstag gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraßen in Schomburg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Ford-Lenkerin übersah beim Heranfahren an die Einmündung den dort bereits wartenden 53-Jährigen in einem VW Passat. Beim Auffahren auf den Vordermann lösten die Airbags im Ford aus und die Fahrerin verletzte sich leicht. An ihrem Wagen und dem VW entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Isny

Unfallflucht in Parkhaus

Im Parkhaus eines Lebensmittelmarktes in der Lindauer Straße hat am Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr ein Autofahrer auf dem unteren Parkdeck einen abgestellten Audi A6 angefahren. Der Unfallverursacher, der vermutlich einen weißen Wagen gefahren hat, flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro am Audi zu kümmern. Der Polizeiposten Isny nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Wolfegg

Versuchter Einbruch in Praxisräume

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 6.30 und 8 Uhr versucht, sich Zutritt zu den Räumen einer Praxis in der Alttanner Straße zu verschaffen. Der Täter versuchte wohl, ein zu dem Zeitpunkt gekipptes Fenster aufzuhebeln, ließ dann aber von seinem Vorhaben ab. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchsversuchs, Hinweise werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Vogt

Autofahrer muss sich wegen Alkohol am Steuer, Beleidigung und Widerstands verantworten

Strafrechtliche Konsequenzen hat der Donnerstagabend für einen 40-Jährigen, nachdem dieser an einem Hofladen in Wiesholz aufgefallen ist. Der 40-Jährige soll vor dem Laden ein junges Paar angepöbelt und beleidigt haben. Nachdem er alkoholisiert wirkte, aber nichtsdestotrotz in ein Auto stieg und davonfuhr, verständigte das Paar die Polizei. Die Beamten fanden den 40-Jährigen zuhause. Da er deutlich nach Alkohol roch und auch ein Atemalkoholtest einen erhöhten Wert anzeigte, kündigten die Beamten ihm daraufhin an, sie ins Krankenhaus begleiten zu müssen um dort Blut abzugeben. Da der Mann während der polizeilichen Maßnahmen zunehmend aggressiver wurde, legten ihm die Polizisten Handschließen an. Dagegen sperrte sich der 40-Jährige zunächst und verletzte dabei eine Beamtin. Ihm wurde letztlich in einem Krankenhaus Blut entnommen. Sollte die Untersuchung der zwei Blutproben einen zu hohen Alkoholgehalt bestätigen, hat der 40-Jährige neben Strafanzeigen wegen Widerstands und Beleidigung auch mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell