POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei - Verdacht eines Tötungsdeliktes in Hagen-Vorhalle

Hagen-Altenhagen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter betrat in der Nacht von Montag (23.05.2022) auf Dienstag einen Kiosk in Altenhagen und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Gegen 00.30 Uhr kam der Unbekannte in das Geschäft in der Alleestraße. Hinter dem Verkaufstresen ...

mehr