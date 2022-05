Polizei Hagen

POL-HA: Versuchte räuberische Erpressung auf Altenhagener Kiosk - Täter schlägt Ladenbesitzer Glasflasche auf den Kopf und flüchtet

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat in der Nacht von Montag (23.05.2022) auf Dienstag einen Kiosk in Altenhagen und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Gegen 00.30 Uhr kam der Unbekannte in das Geschäft in der Alleestraße. Hinter dem Verkaufstresen standen der 27-jähirge Kioskbesitzer und seine 24-jähirge Frau. Der Täter hielt eine Schusswaffe in der Hand, richtete diese auf den Mann und seine Frau und forderte sie dazu auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte um den Tresen herum. Als der 27-Jährige versuchte, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen, entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern, die sich auf den Gehweg vor dem Kiosk verlagerte. Der Täter schlug dem Ladenbesitzer dabei eine Glasflasche auf den Kopf und flüchtete die Alleestraße hinab. Während der Auseinandersetzung verlor der Unbekannte die Schusswaffe, die die Polizeibeamten anschließend sicherstellten. Dabei erkannten sie, dass es sich um eine Luftdruckpistole handelte. Der 27-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Frau blieb unverletzt. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Er hatte laut den Angaben der Kioskbesitzer kurze, schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Außerdem trug er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose, eine schwarze Mütze sowie schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell