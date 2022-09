Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

In und später auch vor einer Diskothek im Industriezubringer kam es am gestrigen Sonntagmorgen, 18. September 2022, gegen 4.00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Demnach soll es nach bisherigen Erkenntnissen zwischen zwei Gruppen von Männern zunächst zu Streitigkeiten und dann zu körperlichen Auseinandersetzungen in der Diskothek und später auch außerhalb gekommen sein. Insgesamt fünf Personen wurden dabei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Brand einer Holzbank

Am Sonntag, 18. September 2022, um 7.17 Uhr, wurde ein Brand in der Straße Brockhöhe, bei einer Fußgängerbrücke an der Hase, gemeldet. Hier war eine hölzerne Sitzbank in Brand geraten. Auf der Sitzbank war ein Einmalgrill zurückgelassen worden. Die Feuerwehr Löningen löschte das Feuer. Die Bank wurde hierdurch beschädigt. An ihr entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 19. September 2022, gegen 3.35 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Dieselstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 18. September 2022, um 17.25 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Haren auf der Petersdorfer Straße in Richtung Petersdorf und wollte nach rechts auf eine Hofeinfahrt einfahren. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines 65-jährigen Pedelecfahrers aus Garrel falsch ein und bog zu früh ab. Dabei touchierte er das Hinterrad des Pedelecfahrers. Durch den Unfall wurde der 65-jährige leicht verletzt.

