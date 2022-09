Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - missbräuchlich Benutzung roter Kennzeichen Am 17.09.2022 gegen 22:15 Uhr stellte eine Funkstreife der Polizei Vechta im Wiesenweg in Lohne einen Pkw mit sogenannten roten "Händlerkennzeichen" fest. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde dabei festgestellt, dass die Kennzeichen bereits abgelaufen waren. Somit machte sich der 35-jährige Goldenstedter wegen Kennzeichenmissbrauchs strafbar. Zudem war der Pkw nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Der Halter der Händlerkennzeichen macht sich ebenfalls strafbar, da er die Kennzeichen an den Goldenstedter ausgehändigt hatte.

Vörden - Körperverletzungsdelikt auf Kirmes Am 17.09.2022, gegen 20:30 Uhr, ist es in 49434 Vörden, Koppelstraße, auf dem dortigen Gelände einer Kirmes zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein 13-Jähriges Kind von zwei namentlich nicht bekannten weiblichen Personen körperlich angegangen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Beschuldigten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Damme in Verbindung zu setzen (Tel. 05491/ 999 360).

