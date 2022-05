POL-HI: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen auf dem Zingel

Hildesheim (ots) - Giesen (TK) Eine 23-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren PKW Renault am Samstag, 30.04.2022, in der Zeit von 12.50 Uhr bis 23.10 Uhr, auf dem Parkplatz an der Merkzweckhalle in der Emmerker Straße. In diesem Zeitraum wurde der PKW im Bereich der hinteren rechten Tür beschädigt. Eine bisher unbekannte Person fügte dem PKW an dieser Stelle einen ca. 30 cm langen Kratzer zu. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich mit der ...

