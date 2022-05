Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Krankengymnastikpraxis

Hildesheim (ots)

Harsum (TK) Am Sonntag, 01.05.2022, gegen 02.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Krankengymnastikpraxis in der Breiten Straße. Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in die Praxis ein und durchsuchten diese. Die Täter wurden bei der Tatausführung jedoch gestört und entkamen ohne Diebesgut vor Eintreffen der Polizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell