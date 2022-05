Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze für den Zeitraum 29.04.2022-01.05.2022

Hildesheim (ots)

(hei) Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Elze

Am 29.04.2022, gegen 17:19 Uhr, kommt es in der Osterstraße zu einem Unfall zwischen einer 35-jährigen Autofahrerin aus Elze und einem 12-jährigen Fahrradfahrer aus Elze. Die Autofahrerin übersah beim Abbiegen aus der Mühlenstraße in die Osterstraße den aus der Osterstraße kommenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wird der Radfahrer leicht verletzt und anschließend in das Helios Klinikum nach Hildesheim verbracht.

Verirrte Entenfamilie in Elze sicher außer Gefahr gebracht

Am 30.04.2022, gegen 11:18 Uhr, wurde in der Königsberger Straße in Elze eine verirrte Entenfamilie durch besorgte Mitbürger gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Familie unter Einsatz von Sonderrechten durch die Stadt geleitet und anschließend an einer sicheren Stelle zum Wasser geführt. Der Verkehr wurde hierdurch für etwa 20 min. leicht beeinträchtigt.

Hilflose Person in Elze

Am 30.04.2022, gegen 14:15 Uhr, wird im Heilswannenweg in Elze ein Hilfeschrei aus einem Einfamilienhaus durch besorgte Nachbarn gemeldet. Durch die freiwillige Feuerwehr Elze wird sich über eine rückwertige Scheibe Zugang nach innen verschafft. Im Badezimmer wird der ältere Mann aufgefunden, durch die anwesenden Rettungskräfte medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Gronau (Leine) verbracht.

Zwei Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Personen vor der Gastronomie "Horoskop" in Elze

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gleich zwei Mal zu Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Personen vor der hiesigen Kneipe "Horoskop" in der Schmiedetorstraße. Beide Male wurden Personen verletzt.

Das erste Mal wurde die Polizei gegen 01:30 Uhr gerufen. Das deutlich alkoholisierte Opfer wurde hier durch den bereits nicht mehr anwesenden Beschuldigten aus bisher ungeklärter Ursache mehrfach ins Gesicht geschlagen. Eine Behandlung durch den Rettungsdient ist jedoch nicht nötig gewesen. Es ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte ebenso unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen 05:00 Uhr wurde die Polizei erneut gerufen. Diesmal kam es zwischen drei, wieder deutlich alkoholisierten, Personen zu zunächst verbalen und darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzungen, infolge dessen eine Dame am Kopf verwundet wurde. Sie wurde durch eine RTW-Besatzung vor Ort versorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus ist jedoch nicht nötig gewesen. Gegen die Beschuldigten werden entsprechende Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell