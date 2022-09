Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 17.09.2022, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Alten Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter, 04491-93160, entgegen.

26676 Barßel - Diebstahl aus PKW

Am Samstag, den 17.09.2022, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr, kam es an der Hauptstraße in Barßelermoor zum Diebstahl einer Geldbörse. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in einem unverschlossenem Fahrzeug, welches auf einer Hofeinfahrt abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter, 04499-922200, entgegen.

