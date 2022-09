POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Betriebserlaubnis erloschen Am Donnerstag, 15. September 2022, um 15.25 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer auf der Parkstraße, obwohl am Fahrzeug erhebliche Veränderungen vorgenommen wurden, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta POKin Uta-Masami Bley ...

