Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. September 2022, 19.00 Uhr und Donnerstag, 15. September 2022, 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Schaufelbagger ca. 200 Liter Diesel. Das Fahrzeug stand auf einer Straßenbaustelle im Dinklager Ring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Geldbörsendiebstahl

Am Mittwoch, 14. September 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 82-jährigen Frau, als sie sich in einem Verbrauchermarkt in der Quakenbrücker Straße befand. Die Geldbörse lag zu diesem Zeitpunkt im Einkaufswagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Fahrradteile gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, 11. September 2022, 11.00 Uhr und Mittwoch, 14. September 23022, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen den Sattel, das Lenkrad und die Bremszüge sowie das Licht eines Mountainbikes. Dieses stand zu diesem Zeitpunkt im Schützenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Lenkrad gestohlen

In der Zeit zwischen Montag, 12. September 2022, 7.40 Uhr, und Dienstag, 13. September 2022, 9.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Lenkrad eines Mountainbikes, welches bei einem Fahrradstand eine Schule in der Schulstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Steinfeld - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 13. September 2022, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke Ghost Kato Essential 29, welches verschlossen am Fahrradstand einer Haltestelle in der Dammer Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Steinfeld - Dieseldiebstahl

Zwischen Mittwoch, 14. September, 17.00 Uhr und Donnerstag, 15. September 2022, 6.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen aus zwei Baggern ca. 450 Liter Diesel. Die beiden Fahrzeuge standen auf einer Baustelle in der Industriestraße. Der Tank wurde hierfür gewaltsam aufgebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Damme - Betriebserlaubnis erloschen

Am Donnerstag, 15. September 2022, gegen 22.25 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Bohmte auf der Mühlenstraße, obwohl an dem Fahrzeug blaue Standlichtbirnen ohne Zulassung verbaut waren. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. September 2022, um 07.55 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Bus die Mühlenstraße und bog nach rechts in die Lindenstraße. Während des Abbiegevorgangs schwenkte das Heck des Busses stark aus und touchierte den Pkw einer 35-Jährigen aus Damme an der linken Seite. Diese befuhr die Kreuzung geradeaus von der Dammer Innenstadt in Richtung Mühlenstraße. Anschließend entfernte sich der Busfahrer, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell