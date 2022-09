Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 16.30 Uhr, wurde ein 34-jähriger Autofahrer in der Straße Hinter den Gärten kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass am Pkw Kennzeichen angebracht waren, die nicht für diesen Wagen ausgegeben waren. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und somit auch nicht versichert. Der 34-jähriger Autofahrer ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 26-jährige Halter und Beifahrer duldete die Fahrt. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Brand

Am Donnerstag, 15. September 2022, um 13.07 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Biberstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache war hier eine Bio-Mülltonne in Brand geraten. Durch das Feuer wurden ein angrenzender Zaun sowie eine darüber angebrachte Markise und ein Briefkasten beschädigt. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 13. September 2022, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person klebriges Material rund um einen VW Touareg, welcher auf einem Parkplatz vor dem Stadion in der Westerlandstraße stand. Dadurch entstand ein Schaden am PKW in Höhe von ca. 7500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 8. September 2022, gegen 16.00 Uhr, wollte eine 31-jährige Autofahrerin aus Bösel von einem Parkplatz auf die Hauptstraße abbiegen und übersah dabei einen von links kommenden 84-jährigen Pedelecfahrer aus Garrel. Dieser machte eine Vollbremsung und stürzte aufgrund des rutschigen Untergrund. Dabei wurde er leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 15. September 2022, um 12.10 Uhr, fuhren ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg und ein weiterer Radfahrer auf der Eschstraße in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Der Cloppenburger wollte seine Fahrt nach links auf einen Parkplatz fortführen und bog ab. Dabei kollidierte er mit dem neben ihm fahrenden Radfahrer. Der 55-jährige Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Der andere Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. September 2022, zwischen 15.05 Uhr und 16.05 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug oder einem Einkaufswagen einen VW Golf an der Fahrerseite. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Pingel-Anton. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 15. September 2022, um 15.24 Uhr, wollte ein 42-järhiger Lieferwagenfahrer aus Garrel von der Molberger Straße kommend nach rechts in den Ambührener Weg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer auf dem Radweg fahrenden 16-jährigen Mofafahrerin aus Molbergen. Durch den Zusammenstoß, stürzte sie und wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 15. September 2022, um 15.50 Uhr, fuhr eine 63-jährige Autofahrerin aus Großenkneten auf dem Bether Ring und wollte nach links auf den Garreler Weg in Richtung Cloppenburg abbiegen. Zu dieser Zeit fuhr ein 86-jähriger Fahrradfahrer aus Zetel auf dem Radweg des Garreler Wegs in Richtung Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

