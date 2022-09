Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren, zum Teil lebensgefährlich verletzten Personen

Am 15. September 2022, gegen 5.20 Uhr, kam es auf der B401 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren, zum Teil lebensgefährlich verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand fuhr ein Kleintransporter, besetzt mit sieben Personen auf der B401 in Richtung Papenburg. Hinter Ahrensdorf setzte der Fahrer in einer leichten Linkskurve zum Überholen an und traf hier auf der Gegenfahrbahn auf einen Handwerkertransporter, besetzt mit einer Person. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Zwei Personen wurden hierbei einklemmet und mussten befreit werden. Bei dem Unfall wurden der Fahrer sowie ein Mitfahrer des Fahrzeugs, das überholt hatte, sowie der Fahrer des anderen Transporters lebensgefährlich verletzt. Diese drei Personen wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Die anderen fünf Personen im Transporter, der überholte, wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Da im Transporter, der überholt hatte, auf der Fahrer- und Beifahrerseite jeweils eine Bierdose gefunden wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Bundesstraße ist für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Rettungsmaßnahmen vollständig gesperrt.

Bösel - Einbruch auf einer Großbaustelle

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. September 2022, 16.00 Uhr, und Montag, 12. September 2022, 8.00 Uhr, wurde von einer umzäunten Großbaustelle in der Straße Neuland ein Rollgerüst entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Brand

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 5.50 Uhr, wurde ein Brand in der Hauptstraße gemeldet. Aus bislang unbekannten Gründen waren hier in einem rückwärtigen Gartenbereich eines Wohnhauses alte Reifen und Schläuche in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh löschte das Feuer.

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 14.55 Uhr fuhr ein Kleinkraftfahrer auf der Westmarkstraße, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell