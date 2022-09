Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Dinklage - Mann versucht Tankstelle zu überfallen - Polizei stellt 19-jährigen Tatverdächtigen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 13. September 2022, gegen 17.45 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter, maskierter Täter mit einer augenscheinlichen Pistole den Kassenbereich einer Tankstelle in der Straße Am alten Wasserwerk. Hier verlangte er von der 33-jährigen Kassiererin, unter Vorhalt der Waffe, die Herausgabe von Bargeld. Die Frau ergriff daraufhin die Flucht. Der Täter flüchtete ohne Beute mit einem Fahrrad vom Tatort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Auf seinem Fluchtweg konnte die Polizei die Waffe sowie weitere Beweismittel sicherstellen. Es handelte sich hierbei um eine Softair-Waffe. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 19-jährige Tatverdächtige aus Dinklage wird am heutigen Tag auf Antrag der StA Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt.

