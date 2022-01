Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

57610 Altenkirchen (ots)

Am Freitag, den 21.02.2022 ereignete sich gegen 19:15 Uhr in Höhe der Einmündung der Philipp-Reis-Straße zur Kölner Straße ein Unfall mit zwei Fahrzeugen. Ein von der Kölner Straße aus Richtung Altenkirchen kommender Renault Kangoo beabsichtigte in die Philipp-Reis-Straße einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete der Fahrer des Kangoo die Vorfahrt des auf der Kölner Straße aus Richtung Birnbach entgegenkommenden Skoda Citigo. Der Skoda wich aus und kollidierte mit dem Mast eines Verkehrszeichens. Der Fahrer des Skoda wurde schwer, die Beifahrerin leicht verletzt. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher vier Monate alter Säugling wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Alle Insassen des Skoda wurden zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Skoda wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Kangoo und sein Fahrzeug blieben unversehrt. Gegen den Fahrer des Kangoo wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell