Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum Freitag, 21.01.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 23.01.2022, 12:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum Freitag, 21.01.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 23.01.2021, 12:00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt sechzehn Verkehrsunfälle aufgenommen. In sechs Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufmerksame Unfallzeugen konnten durch Hinweise an die Polizei jedoch schon dafür sorgen, dass in zwei Fällen die Verantwortlichen ermittelt werden konnten. Bei alle Verkehrsunfällen zog sich kein Beteiligter Verletzungen zu.

Am Freitagmittag, 21.01.2022, 10:45 Uhr - 12:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Marktplatz in Neuwied zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Verursacher beschädigte dabei die Beifahrerseite eines geparkt stehenden Mitsubishi Colts, den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 1000,- Euro. Ebenfalls am Freitag, 21.01.2022, 17:50 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es auf dem gleichen Parkplatz zu einem weiteren Verkehrsunfall mit unbekanntem Verursacher. Ein geparkt abgestellt stehender PKW, Marke Mercedes-Benz wurde dabei vorne links im Bereich des Kotflügels durch einen unbekannten PKW beschädigt. Hier entstand ein Schaden von ca. 2000,-Euro. Ein weiterer Parkplatzunfall ereignete sich in der Frauenburger Straße in Neuwied-Block in der Zeit vom Freitag, 21.01.2022, 04:00 Uhr bis 17: 00 Uhr zu, bei dem sich der verursachende PKW unerlaubt vom Unfallort entfernte. In diesem Fall wurde ein Hyundai Ioniq vorne links am Stoßfänger beschädigt. Ein vierter Fall mit bislang unbekanntem Verursacher ereignete sich am Samstagabend, 22.01.2022, 20:05 Uhr auf einem befestigten Wirtschaftsweg zwischen der Dierdorfer Straße und der Kurt-Schumacher-Straße. Hier kam ein Fahrzeug von der Straße ab und "durchpflügte" eine Grünfläche und kollidierte noch mit einem Grundstückszaun. Damit war die Fahrt aber nicht beendet, denn das Fahrzeug konnte wieder zurück auf den Wirtschaftsweg gefahren werden und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit.

Zu allen oben geschilderten Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den jeweiligen Unfallverursachern machen können. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 02631-870 oder per email unter pineuwied@polizei.rlp.de

Ein Beziehungsstreit zwischen einem 20jährigen Mann und einer 21jährigen Frau aus der Neuwieder Innenstadt hielt die Polizei am Samstag, 22.01.2022, ab 14:00 Uhr auf Trab. Die vor Ort eintreffende Streife mußte recht schnell Verstärkungskräfte hinzuziehen, da sich die beiden Kontrahenten vor Ort mit gegenseitigen Provokationen hochschaukelten und insbesondere die junge Dame gegen die Beamten verbal und tätlich ausfällig wurde. Die eigentlich zu ihrer Hilfe entsandte Streife mußte daher die junge Frau wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung anzeigen.

Mit einem Pärchen ganz anderer Art bekam es die Polizeiinspektion Neuwied am Samstag, 22.01.2022, 23: 30 Uhr zu tun. Im Rahmen einer beabsichtigten Verkehrskontrolle in Neuwied-Irlich flüchtete der PKW zuerst vor dem Funkstreifenwagen. Die beiden Insassen (zwei 24 Jahre und 33 Jahre alte Männer aus Neuwied) stellten den PKW dann kurzerhand auf einem Parkplatz ab und suchten zu Fuß ihr Heil in der Flucht. Sowohl der PKW als auch die beiden jungen Männer konnten im Rahmen der Fahndung zeitnah festgestellt werden. Da sich im Umfeld der Personen und des Fahrzeugs Betäubungsmittel auffinden ließen, wurden beide Personen festgenommen. Vor Ort und bei Anschlussmaßnahmen konnten weitere Betäubungsmittel sichergestellt werden, woraufhin einer der beiden Männer dem Haftrichter vorgeführt wurde, der den Mann in Untersuchungshaft nahm.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell