Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Brand

Am Dienstag, 13. September 2022, um 21.45 Uhr wurde eine brennende Hecke in der Pfarrer-Hellmann-Straße gemeldet. Vor Ort waren acht Pflanzen einer Thuja-Hecke aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Weiterhin wurde ein angrenzendes Carport bei dem Brand beschädigt. Die Feuerwehr war mit 20 Personen und vier Fahrzeugen vor Ort und löschte das Feuer.

Barßel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 13. September 2022, um 13.50 Uhr, überquerte ein 10-jähriges Kind von einer Bushaltestelle kommend die Fahrbahn der Oldenburger Straße. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem 82-jährigen Autofahrer aus Molbergen, der aus Richtung Barßel in Richtung B 401 fuhr. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell