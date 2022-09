Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 9. September 2022, 14.00 Uhr und Montag, 12. September 2022, 7.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Baustellengelände in der Keetstraße und entwendeten aus zwei dortigen Gitterboxen KG-Rohre sowie Rohrverbindungen aus Kunststoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 8. September 2022, zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Conway, welches verschlossen in der Bahnhofsstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pferdeanhängers

In der Zeit zwischen Sonntag, 11. September 2022, zwischen 15.00 Uhr und Montag, 12. September 2022, 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen abgeschlossenen Pferdeanhänger, welcher in der Holtruper Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 9. September 2022, 18.00 Uhr und Sonntag, 11. September 2022. 18.30 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen einen Schulhof in der Schulstraße und zerstörten hier ein Oberfenster eines Notausgangs sowie ein Fenster und die Tür einer Gartenhütte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, 12.September 2022, zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr wurde an einem VW Passat, welcher in einer Hofeinfahrt an der Lembrucher Straße stand, durch unbekannte Personen das vordere rechte Fenster beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 12. September 2022, um 7.40 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Vechta auf dem Marschweg und wollte die Franz-Vorwerk-Straße überqueren. Hier befuhr eine 36-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta die Franz-Vorwerk-Straße und es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 9. September 2022, 12.30 Uhr und Samstag, 10. September 2022, 9.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrad in der Repker Straße geparkten VW Amarok. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. September 2022, zwischen 8.55 Uhr und 9.00 Uhr fuhren ein 21-jähriger Sattelschlepper-Fahrer mit Auflieger und eine bislang unbekannte Person mit einem Auto in dieser Reihenfolge auf der Vechtaer Straße in Richtung Vechta. In Höhe einer Rechtskurve überholte der Autofahrer den Sattelschlepper trotz Gegenverkehr. Nur durch starkes Abbremsen des 21-jährigen Mannes kam es nicht zum Frontalzusammenstoß. Beim Wiedereinscheren touchierte die Person mit dem Auto den LKW, welcher hierdurch beschädigt wurde. Bei dem verursachenden Pkw handelte es sich um einen silbernen Honda Civic. Das Fahrzeug dürfte einen Schaden im Heckbereich der Beifahrerseite aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. September 2022, zwischen 8.15 Uhr und 11.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Citroen Jumper, welche geparkt auf einem Parkplatz eines Neubaus in der Straße Am Sternbusch stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - 57-Jähriger wird verletzt

Am Samstag, 10. September 2022, gegen 23.00 Uhr, wurde eine verletzte Person auf einer Geburtstagsfeier im Feuerdornweg gemeldet. Hier war es unter den Gästen zunächst zu einem Streit gekommen. Ein 57-Jähriger wollte diesen Streit schlichten. Er wurde dabei von einer unbekannten Person/unbekannten Personen angegriffen und schwer verletzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

