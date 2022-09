Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 12. September 2022, um 7.50 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf dem Kellerdamm, obwohl für ihn ein aktuelles Fahrverbot besteht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuwall/Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 12. September 2022, um 10.53 Uhr fuhr ein 87-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Friesoythe. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden 58-jährigen LKW-Fahrer aus Friesoythe. Bei dem Unfall wurde der 87-jährige Autofahrer aus dem Saterland leicht verletzt. Darüber hinaus wurde das Auto eines hinter dem Saterländer fahrenden 26-jährigen Mannes durch Trümmerteile beschädigt.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 12. September 2022, um 17.22 Uhr fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Filsum auf der Deichstraße in Richtung Detern. Hier kam ihr ein 62-jähriger Autofahrer entgegen. Beide Personen gaben an, nach rechts ausgewichen zu sein, dennoch kam es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Der 62-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

