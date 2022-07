Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche am Wochenende - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Kaarst, Meerbusch, Neuss (ots)

Am Freitag (22.07.), zwischen 7 Uhr und 15 Uhr, verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Sternstraße in Kaarst. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entkamen im Anschluss unerkannt. Ob sie etwas entwendet haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

In Meerbusch-Osterath drangen im Zeitraum von Freitag (22.07.), etwa 19 Uhr, bis Samstag (23.07.), etwa 8:10 Uhr, unbekannte Tatverdächtige in ein Haus an der Elbinger Straße ein. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Geld und eine Kreditkarte.

Im Meerbuscher Stadtteil Büderich geriet ein Haus am Eichenweg ins Visier von Wohnungseinbrechern. In der Zeit zwischen Sonntag (24.07.), 23:30 Uhr, und Montag (25.07.), 0:30 Uhr, gelangten sie ins Innere des Einfamilienhauses und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Schmuck sowie eine Handtasche.

In Neuss-Selikum wurden in der Nacht zu Samstag (23.07.), gegen 1:15 Uhr, die Bewohner eines Hauses an der Dürerstraße von Geräuschen wach. Sie mussten feststellen, dass Unbekannte eine Tür aufgehebelt hatten. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie jedoch den Tatort bereits wieder verlassen. Ob sie etwas entwendet haben, muss noch ermittelt werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wohnungsinhaber, die sich zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren wollen finden hilfreiche Tipps und Ansprechpartner auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell