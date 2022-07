Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstähle - Tatverdächtige nutzen Momente der Ablenkung

Neuss, Meerbusch (ots)

Am Freitag (22.07.) und Samstag (23.07.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Taschendiebstählen.

Am Freitag sorgten Unbekannte in der Neusser Innenstadt für böse Überraschungen. Eine 75-Jährige hielt sich gegen 14 Uhr in einem Discounter-Ladengeschäft an der Niederstraße auf und wurde von zwei jungen Frauen in ein Gespräch verwickelt. Dabei soll ihr eine der beiden sehr nahe gekommen sein. Da die lebensältere Frau misstrauisch wurde, prüfte sie sogleich, ob sich ihr Portemonnaie noch da befand, wo es sich befinden sollte. Dies war der Fall. Sie beendete das Gespräch und verließ den Laden. Kurze Zeit später musste sie jedoch feststellen, dass sie zwar ihre Geldbörse noch hatte, nicht aber ihren Schlüsselbund. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die beiden jungen Frauen sollen circa 18 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie hatten blonde, schulterlange und leicht gelockte Haare. Ihre Kleidung soll teils in beiger Farbe gewesen sein. Beide sprachen laut Zeugin mit einem leichten Akzent.

Etwas später am Nachmittag, zwischen 15:30 und 16 Uhr, besuchte eine 30-Jährige ein Schuhgeschäft an der Niederstraße. Im Kassenbereich sah auch sie sich mit der Tatsache konfrontiert, Taschendieben begegnet zu sein, denn ihre Geldbörse, die sich zuvor noch in ihrem Rucksack befunden hatte, fehlte. Auch sie meldete den Taschendiebstahl der Polizei.

In Meerbusch hatte am Samstag (23.07.), zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr, eine 88-Jährige das Pech, während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Hauptstraße an eine mutmaßliche Taschendiebin zu geraten. Die Seniorin stand gerade vor einem Regal und sah sich die Waren an, als eine ihr unbekannte Frau ihr mitteilte, sie schiebe kurz den Wagen zur Seite, um etwas mehr Platz zu haben. An diesem hing die Einkaufstasche der lebensälteren Meerbuscherin. Im Kassenbereich musste die 88-Jährige feststellen, dass die Unbekannte sich vermutlich nicht nur den Waren, sondern auch ihrer Geldbörse gewidmet hatte - denn diese war nun verschwunden.

Die Kriminalkommissariate 21 (Neuss) und 23 (Meerbusch) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Machen Sie Langfingern das Leben schwer! Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

