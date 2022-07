Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streit zwischen Rad- und Fußgänger endet handgreiflich

Dormagen (ots)

Am Paul-Wierich-Platz nahe des Dormagener Rathauses kam es am Freitag (22.07.), gegen 11 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf einem kleinen Stichweg. Während der spätere Anzeigenerstatter zu Fuß dort unterwegs war, näherte sich ihm von hinten ein älterer Radfahrer auf einem E-Bike und drängte den Fußgänger Platz zu machen. Ein zunächst verbaler Schlagabtausch endete dann in einer handfesten, sprich körperlichen Auseinandersetzung.

Anschließend soll der Radfahrer einfach weiter gefahren sein. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet und sucht den etwa 70-jährigen Beteiligten, der mit einem E-Bike der Marke "Kalkhoff" (mit tiefem Einstieg) unterwegs gewesen sein sollte. Er ist etwa 180 Zentimeter groß, schlank und hat graue Haare. Er wird als gepflegt beschrieben und soll lokalen Dormagener Dialekt gesprochen haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

