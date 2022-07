Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch an der Euskirchener Straße

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Donnerstag (21.07.), in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 17:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung an der Euskirchener Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie in Form von Schmuck und Bargeld fündig und entkamen unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wohnungsinhaber, die sich zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren wollen finden hilfreiche Tipps und Ansprechpartner auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell