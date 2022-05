POL-PDLD: Insheim - Betrunken mit Mofa gestürzt

Bad Bergzabern (ots) - Der Fahrer eines Pkw Chevrolet wurde am 26.05.22, gegen 16:15 Uhr, in der Weinstraße in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der 32-Jährige räumte den Konsum von Marihuana ein. Der anschließende Drogenvortest bestätigt die Angaben. Eine geringe Menge Marihuana wurde dann auch noch sichergestellt. Dem Fahrer ...

mehr