POL-PDLD: Maikammer - Maifest beschäftigt die Polizei

Maikammer (ots)

Die Polizei wurde gestern (26.05.2022) kurz vor 19 Uhr in die Weinstraße Süd gerufen, weil Gäste des Maifestes sich in die Haare bekommen hatten. Zwischen zwei Männern kam es zu Meinungsverschiedenheiten wegen einem Fußballverein, weshalb ein 22 Jahre alter Beteiligter mit einem Schoppenglas beworfen und am Kopf getroffen wurde. Durch die umherfliegenden Glassplitter wurde sein 21-jähriger Freund am Handgelenk verletzt. Der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Kurz vor 23 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass in der Immengartenstraße ein ca. 25 - 30 Jahre alter Mann mit Glatze einem 15 Jahre alten Jungen einen Faustschlag ins Gesicht versetzte und anschließend das Weite suchte. In der Weinstraße Süd wurde ein 22-Jähriger mit 1,3 Promille angetroffen, der Verkehrszeichen beschädigte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Kurz nach 1 Uhr wurde dann heute Morgen (27.05.2022) eine Körperverletzung mit 20 Beteiligten gemeldet. Vor Ort konnte keiner der Beteiligten mehr angetroffen werden. Wenig später wurden auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters in der Weinstraße Süd eine mehrköpfige Personengruppe ausgemacht. Ein 29 Jahre alter Mann mit Platzwunde war nach eigenen Angaben gestürzt und hatte sich angeblich auf diese Weise die Verletzungen zugezogen. Die Personalien wurden erhoben. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer 06323 9550 erbeten.

