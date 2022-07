Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dieb auf frischer Tat gestellt - Wem gehört das sichergestellte Rad?

Neuss

An der Hammer Landstraße, in Höhe "Wendersplatz, stellte die Polizei am Donnerstagabend (21.07.), gegen 22:40 Uhr, einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat.

Im Rahmen der Streife entdeckten die Beamten, wie der Verdächtige ein verschlossenes Fahrrad die Treppen zum Hafenbecken herunter trug. Da ihnen der Mann kein Unbekannter war, kontrollierten sie ihn und das silberne Gazelle Damenrad vom Typ "Saphir Goldline". Der Verdächtige räumte schnell ein, dass es sich nicht um sein Eigentum handeln würde und die Polizisten stellten daraufhin das Rad sicher.

Gegen den 41-Jährigen aus Neuss ermittelt jetzt das Kriminalkommissariat 21 und sucht in dem Zusammenhang den rechtmäßigen Eigentümer des Hollandrads. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

Oft sind Beutestücke aus Diebstählen für immer verloren und die Taten schwer aufzuklären, weil sichergestellte Beweisstücke nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können. Das sieht anders auch, wenn Diebesgut anhand der oft vorhandenen Individualnummer zur Fahndung ausgeschrieben wird und so ein tatverdächtiger Dieb oder Hehler überführt werden kann.

Deshalb der Tipp der Polizei:

Beugen Sie vor und warten Sie nicht, bis Sie Opfer eines Diebstahls werden. Notieren Sie die Individualnummern im Vorhinein, dann haben Sie sie im Ernstfall schnell griffbereit. Das Verfahren eignet sich auch besonders für Fahrräder, die nicht selten aufgefunden oder bei allgemeinen Kontrollen überprüft werden. Eine handschriftliche Notiz reicht aus, es bietet sich aber auch der kostenlose "Fahrradpass" als App für Ihr Smartphone an. Sämtliche für die Identifizierung relevanten Daten können dort problemlos gespeichert werden und bei einer Anzeigenerstattung direkt an die Polizei, aber darüber hinaus auch an die Versicherung weitergeleitet werden.

