Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einsicht: Fehlanzeige! 18-jähriger Rollerdieb beschäftigt wiederholt die Polizei

Jüchen, Grevenbroich (ots)

Innerhalb von nur 24 Stunden musste sich die Polizei gleich zwei Mal mit einem jungen Grevenbroicher auseinandersetzen, und das sogar teils körperlich.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch (20.07.), gegen 00:40 Uhr, war der 18-Jährige aufgefallen, als er mittig der Fahrbahn ein silbernes Kleinkraftrad entlang der Neusser Straße in Jüchen schob und beim Anblick des Streifenwagens einen kurzen, aber untauglichen Fluchtversuch startete. Als die Beamten ihn stellten, reagierte er äußerst aggressiv, beleidigte die Polizisten massiv, spukte und trat nach ihnen. Dem renitenten Mann mussten unter Zwang Handschellen angelegt werden. Bei der Kontrolle des Motorrollers stellte sich heraus, dass die FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer) offenbar mutwillig unkenntlich gemacht worden war. Wie sich später herausstellte, war der Roller kurz zuvor am Hasenweg in Jüchen gestohlen worden. Die Umstände bewegten die Ordnungshüter dazu, auch eine mitgeführte Tasche des Verdächtigen genauer unter die Lupe zu nehmen. Darin fanden sie Rauchutensilien zum Konsum von Cannabis mit entsprechenden Anhaftungen. Ein entsprechender Schnelltest wies eine positive Reaktion auf THC (Wirkstoff der Canabispflanze) aus. Zwecks Entnahme einer Blutprobe und zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten den 18-Jährigen mit zur Wache und stellten den gestohlenen Roller sicher. In der Konsequenz fertigten die Beamten gleich mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Diebstahls, wegen Widerstands, Beleidigung, Bedrohung und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nur etwa 23 Stunden später, am Mittwoch (20.07.), gegen 23:40 Uhr, rief ein Anwohner der Goethestraße in Grevenbroich die Polizei zu Hilfe, weil er einen Rollerdiebstahl beobachtet hatte. Unweit des Tatortes geriet der bereits aus der vorangegangenen Nacht bekannte 18-Jährige mit dem beschriebenen Kleinkraftrad ins Visier der Fahnder. Die Polizisten stellten ihn nach kurzer Flucht auf der Rheydter Straße. Der gestohlene Roller konnte unmittelbar wieder an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Der tatverdächtige 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Neben dem erneuten Diebstahlsverdacht war er zudem ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs und stand mutmaßlich immer noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie ein Schnelltest bestätigte.

Neben den polizeilichen Ermittlungsverfahren in Bezug auf knapp einer Handvoll weiterer Rollerdiebstähle aus den vergangenen Wochen, fertigten die Beamten auch einen Bericht an das Straßenverkehrsamt, weil nachweislich starke Zweifel an der Befähigung des 18-Jährigen zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum bestehen.

Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell