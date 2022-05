Polizei Gütersloh

POL-GT: 27-Jähriger eskaliert nach Schlägerei - Widerstand und Gewahrsam

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - In der vergangenen Freitagnacht (27.05., 00.20 Uhr) verständigten Zeugen die Polizei, als es in der Liebigstraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen gekommen war. Ersten Ermittlungen zufolge war es während einer Feierlichkeit zu dem handfesten Streit der 27- und 33-jährigen Männer aus Steinhagen gekommen. Beide waren hierdurch leicht verletzt, benötigten aber keine ärztliche Behandlung. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer wurde eingeleitet.

Vom Beginn der Sachverhaltsaufnahme an zeigte der 27-jährige Protagonist ein äußerst aggressives Verhalten. Die Beamten fixierten den Mann zunächst mit Handfesseln und setzten ihn in den Streifenwagen. Im weiteren Verlauf beruhigte sich der Steinhagener, so dass ihm die Handfesseln wieder abgenommen wurden. Nach Abschluss des Einsatzes waren die Polizisten gerade im Stande den Einsatzort zu verlassen. Unvermittelt griff der 27-Jährige die Beamten hierbei an. Mittels einfacher körperlicher Gewalt legten ihm die Polizisten erneut Handfesseln an und nahmen den Mann in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Dienststelle eskalierte der 27-Jährige im Polizeiauto mehrfach, schlug und trat nach den Beamten. Hierbei verletzte er den fahrzeugführenden Beamten sowie eine weitere Beamtin leicht. Sowohl die Polizistin, als auch der Polizist verblieben dienstfähig.

Der 27-Jährige blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht im Gewahrsam der Polizei. Darüber hinaus leiteten die Beamten weitere Strafverfahren wegen des Widerstands und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Dem deutlich alkoholisierten Steinhagener wurde zudem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

