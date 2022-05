POL-GT: KEIN Freifahrtschein für das Fahren unter Alkoholeinfluss - Aktion Radschlag

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der vergangenen Dienstagnacht (24.05.) haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Herzebrocker Straße verschafft. Derzeitigen Ermittlungen zufolge sind einem Zeugen am frühen Morgen gegen 05.05.Uhr zwei männliche Personen in dem Garten des Hauses aufgefallen. Vom Zeugen angesprochen, ...

mehr