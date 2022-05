Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhauseinbruch an der Herzebrocker Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Dienstagnacht (24.05.) haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Herzebrocker Straße verschafft. Derzeitigen Ermittlungen zufolge sind einem Zeugen am frühen Morgen gegen 05.05.Uhr zwei männliche Personen in dem Garten des Hauses aufgefallen. Vom Zeugen angesprochen, flüchteten die Männer in Richtung Wilhelm-Wolf-Straße. Zuvor, so die Erkenntnisse, wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Zwei Männer mit schlanker Statur und etwa 1,85 Meter groß. Beide waren komplett schwarz gekleidet und trugen Mund-Nase-Masken und schwarze Kappen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell