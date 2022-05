Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche streunen im Bereich Max-Planck Straße umher - Übergabe an Erziehungsberechtigte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (20.05., 03.50 Uhr) meldeten mehrere Zeugen aus dem Bereich rund um die Max-Planck Straße umherstreunende Jugendliche, welche mit Taschenlampen an Schuppen, Gartenhäusern und Autos rüttelten. Die jungen Männer nutzten Taschenlampen. Am Keplerweg konnte ein offensichtlich durchsuchter Peugeot mit offenstehenden Türen aufgefunden werden. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgreich. In der näheren Umgebung wurden zwei 14- und 17- jährige Jugendliche angetroffen, welche auf die Täterbeschreibung der Zeugen passten. Die jungen Männer wurden auf die Wache gefahren. Dort wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der dritte junge Mann des Trios konnte im Nachgang ermittelt werden. Im Nachgang wurden noch weitere durchsuchte Fahrzeuge festgestellt. Die jungen Männer waren nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht auf Beutezug in dem Wohngebiet unterwegs. Gegen alle drei wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat rund um das Wohngebiet an der Max-Planck Straße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

