Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Stühlen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - am 21.04.2022, gegen 18:25 Uhr, beobachtet eine Zeugin, wie vier männliche Personen 4 Stühle, die vor einem Restaurant in der Alfelder Straße auf dem Gehweg stehen, entwendet werden. Die Männer laden diese in einen weißen Kastenwagen ein. Am Fahrzeug ist ein "ALF" Kennzeichen angebracht. Der Schaden wird mit ca. 200 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell