Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Pixel - Sechs Leichtverletzte

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Sechs leichtverletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagnachmittag (22.05., 16.40 Uhr) im Kreuzungsbereich Gütersloher Straße/ Pixeler Straße ereignet hatte.

Zuvor befuhr eine 85-jährige Harsewinkelerin mit einem Honda die Straße Westerfeld und beabsichtigte die Gütersloher Straße in Richtung Pixeler Straße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Skoda die Gütersloher Straße in Richtung Herzebrock. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zur Kollision zwischen der Honda-Fahrerin und dem Skoda-Fahrer. Durch den Zusammenstoß prallte der Skoda-Fahrer nach rechts ab und kollidierte mit einem weiteren Pkw auf der Pixeler Straße. Dort stand ein 61-jähriger Gütersloher mit einem Citroen.

Während die Honda-Fahrerin alleine im Fahrzeug saß, befanden sich in dem Skoda vier Insassen und in dem Citroen zwei. Sowohl sämtliche Insassen im Skoda, als auch die Beifahrerin aus dem Citroen waren leicht verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst konnte allesamt an der Unfallstelle ambulant versorgen. Die 85-jährige Honda-Fahrerin, so wie auch der 61-jährige Citroen-Fahrer blieben unverletzt.

Sämtliche Unfallfahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten durch beauftragte Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell