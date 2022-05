Polizei Gütersloh

POL-GT: Papier- und Restmülltonnen brennen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am frühen Sonntagabend (22.05., 17.30 Uhr) meldeten Zeugen den Brand zweier Papier- und Restmülltonnen in einem Hinterhof an der Dr.-Pieke-Straße. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte des Löschzugs Harsewinkel löschten das Feuer umgehend. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Angrenzende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Den Erkenntnissen zufolge brannte zunächst die Papiermülltonne. Die danebenstehende Restmülltonne geriet anschließend durch die Hitzeentwicklung in Brand.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeuge. Wer kann weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell