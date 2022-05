POL-GT: Fensterscheiben an Rietberger Schule beschädigt

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am späten Sonntagabend (22.05., 23.55 Uhr) wurde ein Hausbewohner an der Kirchstraße auf verdächtige Geräusche an einem Fenster aufmerksam. Als er nachschaute, entdeckte er einen Einbrecher. Dieser hebelte an einem Fenster, um in das Haus zu gelangen. Der Einbrecher flüchtete. Dieser war ca. 180 cm groß, zwischen 19 und 25 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ...

