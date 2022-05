POL-GT: Einbruch in landwirtschaftlichen Markt an der Holter Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bereits am Freitagnachmittag (13.05., 15.20 Uhr - 16.10 Uhr) belästigte ein unbekannter Fahrgast in einem Bus von Lippstadt nach Gütersloh eine Zeugin. Den Erkenntnissen zufolge habe der Mann hinter der Zeugin gesessen und sie während der Fahrt nach Gütersloh von hinten unsittlich berührt. Am Zentralen Omnibusbahnhof an der ...

