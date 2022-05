Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Fahrgast belästigt Frau - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits am Freitagnachmittag (13.05., 15.20 Uhr - 16.10 Uhr) belästigte ein unbekannter Fahrgast in einem Bus von Lippstadt nach Gütersloh eine Zeugin. Den Erkenntnissen zufolge habe der Mann hinter der Zeugin gesessen und sie während der Fahrt nach Gütersloh von hinten unsittlich berührt. Am Zentralen Omnibusbahnhof an der Gütersloher Kaiserstraße angekommen, verließ der bislang unbekannte Mann den Bus zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof Gütersloh.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 - 1,80 Meter groß mit dunkler Hautfarbe. Der Mann trug eine Glatze. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt und einer schwarzen Bermudashorts. Zudem trug der Mann eine Tasche bei sich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell