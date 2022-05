Polizei Gütersloh

POL-GT: Präventionsveranstaltung "Sicher am Telefon" - 24.05.2022

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am kommenden Dienstag (24.05., 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) findet an der Kaiserstraße 38 eine Vortragsveranstaltung "Sicher am Telefon - Prävention von Betrugsstraftaten" statt.

Kriminalhauptkommissar Marco Hein und Vertreter des Seniorenbeirats Gütersloh informieren über neue Tatvarianten und Schutzmöglichkeiten. Anmeldungen bis Montag, 23.05.: 05241 16113 oder per E-Mail: seniorenbeirat@guetersloh.de.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell